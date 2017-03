Vrimmel af tvangauktioner - en af de næste er i Gedser

Torsdag 9. marts 2017 kl. 22:32Den fortsætter - vrimlen af tvangauktioner i retten i Nykøbing F. En af de næste er over ejendommen Skolegade 21 i Gedser. Et hus med 80 kvm bolig og 780 kvm grund offentligt vurderet til 380.000 kr. Auktionen er begæret af det ejende dødbo, som ad den vej håber at få solgt og afsluttet.Tvangauktionen holdes onsdag 5. april.