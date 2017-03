Sex-dømt indsat stukket af fra sin ledsager i København

Torsdag 9. marts 2017 kl. 20:17En 52-årig mand dømt for sex-overgreb på mindreårige piger og indsat i fængslet i Herstedvester i København siden 1995 er i eftermiddag stukket af fra sin ledsager under udgang til bycentret i Herlev. Politiet har siden ledt med lys og lygte efter manden.Da det ikke er lykkedes at finde ham, har politiet i aften udsendt en efterlysning med både foto, navn på og beskrivelse af manden. Den kan læses på www.politi.dk under Københavns Vestegns Politi.