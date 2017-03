Bilforhandlerne i Danmark har fyret deres direktør

Torsdag 9. marts 2017 kl. 19:26Efter 6½ år som direktør for det, der nu hedder AutoBranchen Danmark, bilforhandlernes organisation - er Jens Peter Brendstrup fortid. Han forlod sit kontor i dag efter, at bestyrelsen havde besluttet at fyre ham. Der skal en anden profil til på posten i front for organisationen, lyder det.Jens Peter Brendstrup, der bor i Mosede Strand i Køge Bugt området, kom i en alder af 52 år til Danmarks Automobilforhandler Forening, som organisationen hed i august 2010.