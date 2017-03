8 selvmord i danske fængsler - ubehagelig udvikling i 2016

Torsdag 9. marts 2017 kl. 14:37Sidste år begik 8 indsatte i danske fængsler selvmord. Udtryk for en bedrøvelig og ubehagelig udvikling, idet antallet året før var 2, og 2016 dermed også satte rekord i over 10 år. Det sætter en proces igang i fængselvæsenet, hvor man skal søge at undgå ulyksalighederne.Den tiltagende anvendelse af varetægtfængsling kan rumme en del af forklaringen på det forøgede antal selvmord. Halvdelen af ofrene er nemlig varetægtfængslede, som begår selvmord inden for de første 2 uger af deres fængsling.