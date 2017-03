Mænd forklædt som læger skud-dræbte patienter i deres senge

Torsdag 9. marts 2017 kl. 12:09Brutaliteten kender ingen grænser i de arabiske lande, hvor oprørere og regeringer kæmper om herredømmet. Eksempelvis i Afghanistan, hvor en af nyere tids største tragedier udspillede sig på et sygehus i hovedstaden Kabul i går. Mænd forklædt som læger skød og dræbte patienter i deres senge, samt både ansatte og besøgende.Maskinpistolerne tøvede først, da 49 var dræbt og 63 alvorligt kvæstet. Islamisk Stat (IS) har påtaget sig ansvaret for aktionen.