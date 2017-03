2 mænd skud-myrdet mens de sad i deres bil i Stockholm

Torsdag 9. marts 2017 kl. 08:07Den brutale vold flyttede for en stund fra øresundbyen Malmø til den svenske hovedstad Stockholm sent i aftes og i nat. 2 unge mænd blev skud-myrdet, mens de sad i deres bil, og politiet har hele natten jagtet 2 andre mænd, som menes at stå bag den regulære likvidering. Indtil videre er de ikke fundet.De 2 mænd, der jages både med helikopter, hunde og af en talstærk politistyrke, blev set løbe værk fra bilen med de skud-myrdede og derefter køre bort i en bil. De 2 unge mænd angiveligt i 20erne blev myrdet af skud i hovedet. De voldsomme mord fandt sted i forstaden Kista.