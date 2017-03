Det danske postvæsen er ved (næsten) at forsvinde

Onsdag 8. marts 2017 kl. 23:16Krisen i det danske postvæsen er enorm. Kassen er tom, og der er ingen udsigt til bedring. Ved årskiftet forsvandt lørdagen som postdag, og nu tales der åbenlyst om postomdeling en enkelt dag om ugen. Det blev ikke bedre med en fusion af dansk og svensk postvæsen med navnet PostNord og under svensk ledelse. Det kunne jo heller ikke forhindre den digitale udvikling og traditionelt postvæsens afvikling.Postledelse, ansatte, danske og svenske politikere er nu alle på banen. I forsøget på at finde en løsning - der måske ender med, at det danske postvæsen (næsten) forsvinder.