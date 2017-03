Turistattraktion styrtet i havet er nu væk for altid

Onsdag 8. marts 2017 kl. 20:34Azure Window (det blå vindue) - en 100 m høj klippeåbning på Gozo i ø-riget Malta er styrtet i Middelhavet og er nu væk for altid. I årevis har geologer advaret om, at ulykken kunne indtræffe og turistattraktionen således forsvinde. Det forudsete kollaps forårsaget af vejret skete i dag.I fjor forsøgte man at redde klippen fra den uundgåelige skæbne ved at forhindre turister i at gå på den. Det var imidlertid ikke nok, kan det nu efterfølgende konstateres.