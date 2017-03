Ung kvinde dræbt i voldsom frontal kollision med lastbil

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 8. marts 2017 kl. 19:10En 21-årig kvinde blev sidst på eftermiddagen dræbt i en voldsom frontal kollision mellem hendes bil og en lastbil på en lokal vej vest for Kolding, ikke langt fra hendes hjem i landsbyen Holsted. Den unge kvinde kørte af uforklarlige årsager pludselig over i lastbilens kørebane.Hun blev dræbt på stedet, mens lastbilens chauffør slap fysisk uskadt fra den tragiske ulykke. Han var imidlertid meget chokeret over begivenheden.