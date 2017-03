Storbrand i biograf-bygning i Nakskov udviklede farlig røg

Onsdag 8. marts 2017 kl. 18:07En meget omfattende brand har siden lidt over middag hærget en gammel biograf-bygning i Nakskov. Branden udviklede på et tidspunkt farlig røg, og der er flere personer bragt til undersøgelse på sygehuset, heriblandt flere politibetjente. Det brænder stadig, men ilden er under kontrol.Politiet antager, at bygningen vil brænde helt ned til grunden. Endnu har man ingen forklaring på den voldsomme storbrands opståen.