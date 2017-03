Femern vakler ikke - kontant dansk svar på tyske "drømme" om stop

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 8. marts 2017 kl. 12:47Femern A/S reagerer skarp og kontant på den tyske bredside fra miljøfolkene i NABU mod den faste tunnel forbindelse under Østersøen i guldborgsundavis.dk tidligere på ugen. Femern A/S karakteriserer NABU-folkene som tunnelmodstandere og skriver derefter i en kommentar: "I deres velkendte sprog fremfører NABU, at "Femern forbindelsen vakler" og "tyskerne vil stoppe". Drama. Men uanset hvor højt det råbes, så er ingen af disse påstande sande, selvom vi ikke anfægter NABUs ret til at drømme om begge dele. Meget kan siges om NABUs mange forskellige udråb om snart sagt alle dele af Femern-projektet og Femern A/S. Vi vil her nøjes med at fastslå, at Femern-projektet er et særdeles velforberedt projekt. Kvaliteten er i højsædet i forhold til både miljø, økonomi og sikkerhed.Det er en selvfølge for os, uanset hvad NABU mener.Femern A/S har haft 150 eksperter - de fleste tyskere - til at gennemgå alle indsigelser i den tyske proces. Vi samarbejder med 40 forskellige rådgivervirksomheder, som er eksperter inden for hver deres område. 25 af dem er tyske.Revisionsvirksomheden EY har nøje gennemgået den samlede økonomi i tunnelprojektet. Økonomien er både veldokumenteret og robust.Femern-tunnelen vil blive bygget på nogenlunde samme måde som tunneldelen af Øresundsforbindelsen. Og vi kan berolige NABU og alle andre med, at Øresund ikke har taget skade.Vi tager miljøet dybt alvorligt. Og vi glæder os til at kunne starte byggeriet, skabe arbejdspladser og i sidste ende åbne verdens længste sænketunnel til glæde for virksomheder og mennesker på begge sider af Østersøen og Femern Bælt.Den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet YouGov fra december 2016 viser, at langt hovedparten af tyskerne i Slesvig-Holsten og Hamborg er positivt eller neutralt indstillet over for projektet. Faktisk er kun 14% af tyskerne imod Femern-forbindelsen. Den slags oplysninger bør naturligvis ikke genere en ægte tunnelmodstander, men vi vil vælger at glæde os over det.En tilsvarende meningsmåling fra begyndelsen af 1990’erne viste i øvrigt, at der dengang - tæt på byggestart - var et flertal i den danske befolkning imod Storebæltsforbindelsen. Det er der som bekendt ikke længere."