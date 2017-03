Hel landsby-skole evakueret på grund af telefon bombe-trussel

Onsdag 8. marts 2017 kl. 10:17Alle elever og ansatte i folkeskolen i landsbyen Egtved 15 km fra østjyske Vejle er for lidt siden blevet evakueret. Det skyldes en telefonisk bombe-trussel, som politiet nu er i fuld gang med at undersøge seriøsiteten omkring. 360 elever og 40-50 ansatte er bragt til idræthallen.Politi med bombe-hunde er ifærd med at gennemsøge skolen for eventuelle sprængstoffer eller andre farlige effekter.