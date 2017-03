Lavine i historisk fransk alpe-område dræber hollænder

Onsdag 8. marts 2017 kl. 09:04Mindst 1 af 3 hollandske skiløbere er blevet dræbt af en lavine i det historiske franske område Savoyen i den vestlige del af Alperne. Indtil videre er meldingen nemlig, at de 2 øvrige er forsvundet i snemasserne og savnes. Hvilket imidlertid er et ilde varsel.På den anden side skete det mirakuløse i går, at en stor gruppe skiløbere imod forventning alle overlevede en lavine-katastrofe i franske Tignes tæt ved grænsen til Italien.