Kvinde stak af fra ulykke - ville vaske sporene af bilen

Onsdag 8. marts 2017 kl. 06:57En ikke nærmere identificeret kvinde har i nat befundet sig i politiets varetægt, efter at hun blev anholdt på en tankstation i Glostrup i København, hvor hun var i færd med at vaske bil. Hun ville derved slette sporene fra en ulykke kort før midnat, hvor hun kørte en 24-årig kvinde ned og stak af.Den kvindelige bilist, der også mistænkes for at have været påvirket, fremstilles i dag i grundlovforhør. Den 24-årige kvinde blev ilde tilredt bragt på Rigshospitalet, men overlever ulykken, lyder meldingerne til morgen.