Spædbarn vækkede familien i brændende hus i Maglebrænde

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 7. marts 2017 kl. 22:10Det var formentlig et grædende spædbarn, der vækkede hele familien i et brændende hus på Nykøbingvej i Maglebrænde på Nordfalster sent i aftes. Derfor reddede far, mor og 4 børn sig ud i tide, mens huset blev alvorligt medtaget ved branden, der stod på hele natten.Politiets første undersøgelser tydede på, at branden var opstået ved en brændeovn.