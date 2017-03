Kørelærere kørt fast i bureaukrati og internt - har stiftet ny forening

Tirsdag 7. marts 2017 kl. 20:39Kørelærerforeningen er navnet på en ny forening for kørelærere i Danmark. Foreningen har netop holdt stiftende generalforsamling. I bestyrelsen er der repræsentanter fra Nordjylland, Midtjylland, Nordsjælland og Midtsjælland. Formand er Lisbet Jensen fra Frederikssund - og hun kan forklare, hvorfor det har været nødvendigt at stifte en ny forening. Man er nemlig kørt fast i bureaukrati og internt i de eksisterende kørelærerforeninger. De mange regler, som kørelærerne er underlagt, har efterhånden kvalt den daglige trivsel og arbejdsglæde. Det kan være nogle ganske små ting, som måske er lavet i den bedste mening, men som har store negative konsekvenser for, hvordan kørelærerne får deres dagligdag til at hænge sammen.- Vi burde til dagligt have et godt og tæt samarbejde med politiet og andre offentlige myndigheder. Det er desværre ikke tilfældet. Samarbejde betyder, at begge parter bliver hørt. Vi bliver ikke hørt, men dikteret, lyder det fra Lisbet Jensen.- Vi er underlagt detaljeret styring af vores undervisning, som udløser bøder på stribe og endda fængsel, hvis de ikke overholdes. Hr. og fru Danmark, har ingen anelse om, hvad der foregår i vores branche. Vi tror faktisk heller ikke, at politikerne har, fortsætter den nye forenings formand. Vi har mange eksempler på, hvor hårdtarbejdende kørelærere, er kommet i klemme i systemet. De sager vil vi gerne have frem i lyset.I årevis har vi forsøgt, at ændre på forholdene gennem vores eksisterende foreninger. Det har desværre ikke båret frugt. Vi har derfor valgt, at stifte den ny forening med direkte medlemsdemokrati. Ordet er helt frit på bl.a. de sociale medier. Jo flere vi står sammen, jo hurtigere finder vi vejen til en bedre hverdag, er budskabet fra den nye kørelærerforening.