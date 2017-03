Flasker med livfarlige medicin-rester stjålet fra sygehus

Tirsdag 7. marts 2017 kl. 14:09Et par flasker med livfarlige medicin-rester er blevet stjålet fra et aflåst skab på sygehuset i nordjyske Ålborg. Der er ingen spor af tyven, og der er ingen forklaring på, hvordan vedkommende har fået adgang til medicinskabet. Tyveriet blev opdaget i går og kan være sket herover weekenden.Flaskerne med medicin-resterne skulle destrueres, men så langt er de altså indtil videre ikke nået. Kun håber man ikke, at ukyndige begynder at benytte den livfarlige medicin.