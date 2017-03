Brøndby IF bedre til fodbold end til at drive forretning

Tirsdag 7. marts 2017 kl. 11:36Med en solid 2. plads i superligaen viser Brøndby IF, at klubben er bedre til fodbold end til at drive forretning. At det går skidt med det sidste, har klubben i formiddag underrettet fondbørsen i København om. Med et 2016 regnskab, der er dobbelt så dårligt som 2015. Underskud på 32 millioner kr. (det var minus 17 millioner kr. i 2015).Forretningen Brøndbyernes IF Fodbold A/S har nu haft bragende underskud de sidste 5 år.