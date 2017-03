Ny Berlin-lufthavn får 4. direktør - endnu ikke åbnet efter 6 år

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 6. marts 2017 kl. 16:53Den nye Berlin-Brandenburg Lufthavn er en af de største bygge-skandaler i tysk historie. Nu 6 år efter, at den skulle have åbnet, er den stadig langt fra færdig. Det har ført til endnu et direktør-skifte, den 4. i den varme stol siden 2006. Hvornår lufthavnen er klar til at åbne, meddeles der intet om.På et tidspunkt må det også komme frem, hvad det skandale-ramte byggeri har kostet. Så ruller der måske flere hoveder, herunder politiske. Selvom alle vil forsøge at stikke af fra ansvaret.