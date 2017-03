Mand anholdt med fyrværkeri og våben - naboer evakueret

Mandag 6. marts 2017 kl. 16:29En 48-årig mand er i eftermiddag blevet anholdt i en bolig-bebyggelse i landsbyen Vivild på det nordlige Djursland. Fordi han havde fremstillet fyrværkeri a la bomber og var i besiddelse af våben og muligvis tyvekoster fra indbrud. Naboerne blev evakueret under politi-aktionen, men de kan nu begynde at vende hjem.Det bombe-lignende fyrværkeri er blevet fjernet af bombe-eksperter. Man skal nu vurdere farligheden heraf for at tage stilling til sigtelserne mod den anholdte mand.