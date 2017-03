Femern-forbindelse vakler mere end nogensinde - tyskerne vil stoppe

Mandag 6. marts 2017 kl. 13:16En bredside af de voldsomt kraftige er i dag udsendt af den tyske miljøorganisation NABU, som mener Femern tunnel-projektet skal stoppes. Dels af hensyn til miljøet og dels af økonomiske årsager - nu lyder regningen efterhånden på 14 milliarder euro (105 milliarder kr.). Hvis ikke projektet stoppes, vil forbindelsen tidligst være klar i 2030. Den oprindelige plan var næste år! NABU retter også hård kritik mod Femern A/S, der helt fejlvurderede situationen og troede, at en tunnel ville få monopol. Det er ikke tilfældet, idet der fortsat vil være færge forbindelse over Østersøen. Den aktuelle bredside fra NABU kommer i kølvandet på transportminister Ole Birk Olesens seneste henvendelser til Tyskland om projektet. Det står mere og mere klart, at Femern forbindelsen står på lerfødder, hedder den tyske salut, der fortsætter:“I et rykkerbrev rejser den danske transportminister Ole Birk Olesen tvivl om kompetencerne hos de ansvarlige slesvig-holstenske planlægningmyndigheder - og dermed om projektets gennemførelse.Efter NABUs mening er det på høje tid, at begge lande annullerer det største tunnelprojekt i Europa. Den faste forbindelse forbinder 2 rapsmarker i Tyskland og Danmark. Inklusive tilkørselsstrækningerne på begge sider koster den ca. 14 milliarder euro - uden virkelige nationaløkonomiske fordele.I årevis har miljøforkæmpere kritiseret projektet, som skal forbinde øerne Femern og Lolland, som for dyr, dårligt planlagt og en økologisk højrisiko. For naturen og skatteyderne ville det være en velsignelse, hvis projektet må opgives. På grund af de lave trafikprognoser ser NABU under alle omstændigheder intet behov for dette mammutprojekt.Derudover løber omkostningerne af sporet allerede inden det første spadestik. Således gik det statsejede danske bygge- og driftsselskab Femern A/S oprindeligt ud fra en monopolstilling i deres beregninger. Men denne antagelse har i mellemtiden vist sig at være forkert, i fremtiden vil der nok også være en færgeforbindelse på den samme strækning. Efter de aktuelle beregninger bliver Femern Bælt forbindelsen med landanlæg i Danmark og Tyskland med ca. 14 milliarder euro mere end dobbelt så dyr som oprindeligt planlagt. Og i stedet for 2018 vil projektet tidligst blive færdigt 2030.Tyskland og Danmark skal definitivt trække i udløsersnoren for dette overflødige projekt. I statskontrakten har begge lande aftalt en tilbagetiltrækning-option. Artikel 22 giver begge regeringer mulighed for at træde ud af det store projekt, hvis især de økonomiske rammebetingelser ændrer sig grundlæggende. Det er nu definitivt tilfældet.Skylden for den katastrofe, der nærmer sig, er ikke den tyske planlægningsprocedure. Planlægning dokumentationen er lige så mangelfuld som før. Og det selv om Femern A/S angiveligt beskæftiger en hel hær af fagfolk, NABU-femernekspert. NABU vil ikke tillade, at det følsomme havmiljø i Østersøen udsættes for fare på grund af et åbenbart ufuldstændigt forarbejde.Dertil kommer en intern dansk konflikt. Transportminister Ole Birk Olesen havde allerede som folketingsmedlem arbejdet kraftigt for, at broafgiften på Storebæltbroen bliver ophævet, når broen er betalt. Ruten over Storebæltbroen har stor betydning for trafikken inden for kongeriget og ville være en alternativ rute til Femern Bælt forbindelsen for trafikanterne. Men som minister må Olesen nu forhindre, at trafikken til Femern går udenom, hvis vejen over Storebæltbroen bliver gratis; og selv om den er lidt længere, vil den i sidste ende være mere økonomisk. Samtidig har Olesen imidlertid også brug for indtægterne fra afgifterne fra Storebæltbroen til at modfinansiere den efter alle solemærker at dømme underskudgivende faste Femern forbindelse.Aktuelt gennemgår Den Europæiske Revisionsret Femern Bælt forbindelsen kritisk. NABU går ud fra, at den danske del af projektet vil falde igennem lige som de tyske landanlæg ved Bundesrechnungshof i Tyskland.”