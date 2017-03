Statminister på kollision-kurs med sine vælgere om pension

Mandag 6. marts 2017 kl. 11:08I weekenden kom det frem, at størstedelen af den danske befolkning vil have folkepension alderen sat ned - og ikke op. En opsigtvækkende opinion. Nu følger én mere, nemlig at statminister Lars Løkke Rasmussen er på kollision-kurs med sine vælgere om pension tidspunktet.57% af partiet Venstres vælgere er nemlig imod højere pensionalder, viser en opinion fra analyseinstituttet Gallup.