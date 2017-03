Over 100 brydere fra 9 nationer skabte ny succes i Nykøbing F

Mandag 6. marts 2017 kl. 10:31Årets Thor Masters er slut efter en weekend med ny succes for brydeklubben Thor i Nykøbing F. Over 100 brydere fra 9 nationer gav 2.500 tilskuere en oplevelse af høj kvalitet. Det tyske landshold vandt mesterskabet, efterfulgt af Polen og med USA (der deltog for første gang) på 3. pladsen.De næste 10 dage fortsætter bryderne i træninglejr i Nykøbing F.