Tyrkiets enehersker anklager Tyskland for nazisme

Søndag 5. marts 2017 kl. 19:34Når man er trængt op i en krog er det bedste forsvar et angreb. Således synes den tyrkiske enehersker Recep Erdogan at tænke og disponere i dag, hvor han anklager Tyskland for nazisme. Den tyrkiske eneherskers kritik er rettet mod, at tyskerne har forhindret møder i landet for tyrkere i forbindelse med afstemningen om en ny forfatning.Metoden er ikke anderledes fra, hvad nazisterne praktiserede, lød det i dag fra den irriterede Recep Erdogan.Den tyrkiske enehersker har imidlertid stadig flere lande imod sig. Østrig vil forbyde tyrkisk propaganda (valgmøder) i EU-lande, og den tanke har Holland tilsluttet sig. Også i Danmark er der tilsvarende meninger.