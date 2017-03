Diskussion på P-plads førte til skud med gaspistol i Holbæk

Søndag 5. marts 2017 kl. 18:35En diskussion mellem 2 personer på en parkeringplads i Holbæk i formiddag førte senere på dagen til, at en 49-årig mand affyrede en gaspistol i opgangen til en beboelse-ejendom. En enkelt beboer måtte på sygehus til tjek for ubehageligheder fra gassen. Politiet leder efter manden, der affyrede skuddet.Man mener at kende identiteten på den 49-årige mand, der affyrede gaspistolen. Derfor leder politiet målbevidst efter ham.