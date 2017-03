Østrig vil sætte hårdt ind mod tyrkisk propaganda i EU-lande

Søndag 5. marts 2017 kl. 13:38Den tyrkiske befolkning skal i næste måned stemme om en ændret forfatning, der reelt giver landets enehersker Recep Erdogan den fulde magt. Da der er mange tyrkere bosat i andre lande, forsøger man derfor at propagandere for afstemningen i disse. Forleden blev et møde bremset i Tyskland - og nu vil Østrig sætte hårdt ind.Østrigs kansler Christian Kern vil således have forbud i EU mod Tyrkiets propaganda (han betegner som "valgkamp") rundt i EU-landene.