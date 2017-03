Tidligere bageri-ejendom på Lolland totalt nedbrændt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 5. marts 2017 kl. 13:26En tidligere bageri-ejendom i landsbyen Næsby sydvest for Nakskov nedbrændte totalt til morgen. Ejendommen var netop fraflyttet og tømt for bohave. Branden var så voldsom, at brandvæsenet intet kunne stille op, men alene måtte se til, at bygningen blev flammernes bytte.Brandårsagen er ukendt. Politiets teknikere skal nu undersøge tomten og forsøge at finde årsagen.