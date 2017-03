Det gik for langsomt ved kassen - ekspedient fik knytnæveslag

Søndag 5. marts 2017 kl. 11:50En 17-årig ekspedient i et århusiansk supermarked fik en ubehagelig "huskepille" for livet under sit arbejde ved kassen i går. En 31-årig mand blev så ophidset over at skulle stå i kø og det gik for langsomt ved kassen, at han sprang over til den unge ansatte, som blev tildelt nogle knytnæveslag i ansigtet.Afslutningvis kastede den rasende kunde sin pung i ansigtet på den unge ansatte, hvorefter han forsvandt. Senere kunne politiet aflevere hans pung og en sigtelse for vold til ham. Trods det hårdhændede optrin blev den 31-årige løsladt efter endt afhøring.