Mand bankede kvinde - og så 2 politifolk i Nykøbing F

Søndag 5. marts 2017 kl. 11:32En 23-årig mand blev ved midnattid anholdt under dramatiske omstændigheder i Nykøbing F. Hvor han var brudt ind i et hus for at røve en ældre kvinde. Da tingene ikke gik hurtigt nok, bankede han kvinden med et gangstativ. Da politiet nåede frem fik først den ene betjent et knytnæveslag i ansigtet, mens den anden blev sparket.Den unge mand fremstilles i dag i grundlovforhør. Kvinden og betjentene kom ikke slemt til skade.