Ny brutalitet i Malmø - 2 mænd skudt på åben gade

Søndag 5. marts 2017 kl. 08:59Den ene er død, den anden svæver i yderste livfare. 2 mænd er sent i aftes blevet skudt på åben gade i øresundbyen Malmø, der således ikke formår at dæmme op for den fortsatte brutalitet. Ingen er endnu anholdt for ugerningen. Svensk politi forsøger at finde ud af, hvad der er op og ned i hændelsen.Politiet fandt den ene mand skudt i sin bil, mens den anden øjensynligt var flygtet til sin lejlighed. Man formoder, at de begge er brutalt skudt ned på gaden.