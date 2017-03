Militærfly skudt ned af oprørere tæt ved den tyrkiske grænse

Lørdag 4. marts 2017 kl. 20:13Hvad der nærmere er passeret vides endnu ikke præcis, men et syrisk militærfly er til aften skudt ned af oprørere tæt ved den tyrkiske grænse. Fra Tyrkiet er det bekræftet, at et fly er styrtet, man har sendt redning frem til nedstyrning stedet og har fundet cockpittet tomt.Det betyder, at piloten har skudt sig ud med katapult. Der foreligger ingen oplysning om eventuelt andre ombord i flyet. Heller ikke flytypen kendes.