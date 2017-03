Ny bølge af flygtninge - endnu indenfor Syriens grænser

Lørdag 4. marts 2017 kl. 17:58De tiltagende kampe mellem syriske styrker og oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har sat gang i en ny bølge af flygtninge, indtil videre indenfor Syriens grænser. Den sidste uge har 30.000 forladt deres hjem i den nordlige del af landet og er draget til byen Manbiq, hvor titusindvis i forvejen er samlet.Halvdelen af den syriske befolkning har forladt deres hjem under den nu 6 år lange borgerkrig. Problemerne synes uløselige. Desuden er det vel et spørgsmål om tid, inden flygtningene igen sætter sig i bevægelse - i retning Europa.