Flere unge snupper en smøg

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 3. marts 2017 kl. 23:06Der er tendens til flere rygere, viser en ny undersøgelse foretaget for Kræftens Bekæmpelse. 29% af de unge (16-25 år) snupper en smøg engang imellem. 22% ryger enten dagligt eller hver uge. Den hårde kerne, som ryger dagligt er nu på 15% sammenlignet med 13% for et år siden.Udviklingen viser, at det bølger op og ned - og at man ikke kan skræmme folk fra at ryge. Forsøg på pisk og straf virker - som i alle andre sammenhænge - ikke.