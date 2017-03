300 flypassagerer bombe-truet til et døgns længere rejse

Fredag 3. marts 2017 kl. 20:31Netop nu er 300 passagerer på vej med et Thai Airways fly fra Arlanda Lufthavn i den svenske hovedstad Stockholm til ferie destinationen Phuket i Thailand. Deres rejse er blevet et døgn længere end planlagt, idet de sent i aftes blev evakueret fra flyet kort før take off. På grund af en bombe-trussel.Hele natten og indtil i eftermiddag har bombe-eksperter minutiøst gennemsøgt flyet - og intet fundet. Derfor blev der fastsat ny afgang til for en time siden.