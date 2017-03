Voldtægt og tortur hører til hverdagen - FN kritiserer

Fredag 3. marts 2017 kl. 16:57Den asiatiske ø-stat Sri Lanka får voldsom kritik af FN for stadig at være hjemsted for voldtægt og tortur 8 år efter afslutningen af en dødbringende borgerkrig. Landet har i dag 22 millioner indbyggere, som kender til de frygtede metoder, landets politi og sikkerhedstyrker benytter sig af.Da borgerkrigen sluttede i 2009 efter 26 års død og fordærv, havde mindst 100.000 mistet livet.FN opfordrer landets magthavere til at sætte speed under processen, der skal afslutte volden og i stedet prioritere forsoning og retfærdighed.