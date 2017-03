Forsvundet 39-årig mand fundet død i ubeboet hus i Holbæk

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 3. marts 2017 kl. 12:47En 39-årig mand, der har været forsvundet den sidste måneds tid, er fundet død i et ubeboet hus i centrum af Holbæk. Politiet formoder indtil andet måtte vise sig, at manden ikke har været udsat for noget kriminelt. Det håber man dog at afklare i dag i forbindelse med nærmere undersøgelser.Den yngre mand udeblev i begyndelsen af februar fra forskellige aftaler, og det førte til eftersøgning af ham lige siden.