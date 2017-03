Et nyt mistænkeligt dødfald - mand fundet livløs i have

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 3. marts 2017 kl. 07:58En 52-årig mand er fundet livløs i en have i nordjyske Skagen. Fundet, der blev gjort i et af byens villakvarterer, efterforskes som et nyt mistænkeligt dødfald. Det skyldes findested og andre omstændigheder ved mandens død, som politiet ikke umiddelbart kan finde en forklaring på.Politiet fortsætter undersøgelserne i dag i håb om at kunne besvare de åbne spørgsmål, man har omkring sagen i dette øjeblik.