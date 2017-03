Kaos i fransk præsident-valg - kandidats hjem ransaget

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 3. marts 2017 kl. 05:02Mens det franske præsident-valg rykker stadig tættere på (1. valgrunde er 23. april) forøges også kaos i kredsen af kandidater. De konservatives kandidat Francois Fillon har netop fået sit hjem i Paris ransaget som led i undersøgelser af hans tidligere økonomiske dispositioner.Siden den satiriske ugeavis Le Canard Enchaine afslørede, at Fillons kone modtog ½ million euro i løn som hans assistent i parlamentet uden angiveligt at have udført noget arbejde, er sagen rullet til stadig større ugunst for hans tilslutning i den franske befolkning.