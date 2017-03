Lidt for holdbar kylling

Torsdag 2. marts 2017 kl. 23:08Danpo trykkede på en forkert tast, da holdbarheddatoen for "Smagfuld Kyllingeoverlår" skulle skrives på pakker med 800 g. I stedet for 9. marts fik man skrevet 9. juni i år, og det var altså lidt for holdbart. Derfor er man ifærd med at tilbagekalde varen i supermarked kæden Rema 1000, der har solgt den.Den næste uges tid er der ingen risiko ved at spise kyllingeoverlårene. Man kan alternativt vælge at tilbagelevere varen.