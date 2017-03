Chef i Danmarks Radio stopper

Torsdag 2. marts 2017 kl. 12:49Nyhedchef i Danmarks Radio (DR) de sidste 10 år, Ulrik Haagerup (53 år) stopper. Han har opsagt sit job og er i stedet ansat som direktør for et nyt Constructive Institute på Århus Universitet. Skiftet sker med virkning fra 1. september.Ulrik Haagerup er uddannet journalist og kom til DR fra et job som redaktør hos Nordjyske Medier.