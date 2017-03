Kanon-overskud i Lollands Bank

Onsdag 1. marts 2017 kl. 21:54Et overskud på 79 millioner kr. i 2016 i Lollands Bank var mere end en fordobling i forhold til 2015 og står i skærende kontrast til et underskud på 30 millioner kr. i 2014. Samtidig har man stor forventninger til 2017, og der er noget at have det i med stigende udlån og faldende tab på kunder.Lollands Bank holder generalforsamling i Maribo onsdag 29. marts, hvor aktionærerne bl.a. skal tage stilling til betaling af udbytte, som foreslås at beløbe sig til næsten 11 millioner kr.