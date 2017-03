Partier vil afskaffe lægetjek ved kørekort-fornyelse ved 75 år

Onsdag 1. marts 2017 kl. 21:16Regeringen, socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil afskaffe lægetjek for personer, der ved det fyldte 75. år vil have fornyet deres kørekort. Det er både diskriminerende og fagligt dokumenteret at være unødvendigt. De ældre har ikke højere ulykke-frekvens end andre.Ændringen af de gældende regler sker ved et lovforslag, der er på vej fra regeringen.Læs mere om emnet på www.regeringen.dk