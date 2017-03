Hash-bule på Lolland ransaget og unge mænd anholdt

Onsdag 1. marts 2017 kl. 20:59En 23-årig mand fra Maribo blev anholdt og sigtet for at handle med narko, da politiet i går ransagede en ejendom i lollandske Nørreballe. Der blev ved aktionen fundet 339 g hash og udstyr til brug for hash-handlen. Også en 22-årig mand fra Sakskøbing røg i politiets ruse.Han opholdt sig på ejendommen og blev afsløret med lidt over 17 g hash i lommerne.