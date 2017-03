Politi og demonstranter i opgør på 10-års dag for ungdomhus

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 1. marts 2017 kl. 20:17For 10 år siden gik det voldsomt for sig omkring ungdomhuset Jagtvej 69 i København. Der var opgør mellem politi og unge - og den scene gentager sig i dag. Hvor der demonstreres under overskriften "Intet glemt, intet tilgivet". I de sene eftermiddag timer udviklede demonstrationen sig til konfrontation med politiet.Butikkers og bankers facader blev angrebet, og der blev kastet med brosten. Heroverfor trak politiet stavene. Først på aftenen er der faldet ro over begge parter.