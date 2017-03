329 konkurser i korte februar - et betydeligt fald

Onsdag 1. marts 2017 kl. 15:38De 28 dage i februar bød på 329 bekendtgørelser i forbindelse med konkurser (hovedsageligt dekreter) fra landets skifteretter. Hvilket er tæt på en halvering i forhold til sidste års 594 bekendtgørelser. Hvis det er et reelt udtryk for udviklingen, er det en god nyhed.I januar var antallet af konkurs-bekendtgørelser 547, mens det var 877 i januar 2016. Mens vi venter på de kommende måneder og muligvis en forklaring på de store forskelle i årenes første 2 måneder, er det jo tilladt at være lidt optimist.