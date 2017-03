Medicin-mand ansat som ny direktør for kæmpen Falck

Onsdag 1. marts 2017 kl. 10:40Den 50-årige Jakob Riis har i dag opsagt sin stilling i spidsen for medicinal-kæmpen Novo Nordisk i USA - og bliver i stedet ny direktør for en anden kæmpe, nemlig Falck (som world wide har 35.000 ansatte trods sit solide danske afsæt). Han starter i Falck til maj.Selvom Falck omsætter 15 milliarder kr. årligt globalt, havde selskabet i 2015 et bragende underskud på næsten 600 millioner kr. Der er altså noget at arbejde med for medicin-manden som chef for redning-koncernen.