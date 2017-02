Danmark tør op i forhold til Rusland - minister på besøg

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 22:41Udenrigsminister Anders Samuelsen ventes at deltage i en Arktis-konference i Rusland i slutningen af marts. Dermed er der optøning på vej i Danmarks forhold til Rusland, som de sidste 3 år har været "lagt på is" som følge af Krim-anneksionen (i Ukraine). Siden har EU-landene på forskellig vis boykottet Rusland.Også den norske udenrigsminister ventes at deltage i konferencen i Rusland.