Fugleinfluenza i glemmebogen - der købes igen dansk

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 18:11De første lande har nu genoptaget deres køb af dansk fjerkræ efter vinterens fugleinfluenza. Virus'en er under kontrol, og en 3 måneder karentæne periode er ophævet for salget af dansk fjerkræ. Japan, Mexico, Singapore og Hong Kong køber nu igen dansk som de første.Da der stadig er fugleinfluenza blandt vilde fugle, skal fjerkræ på farme holdes indelukket og/eller under tag.