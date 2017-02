Uroen eskalerer i Tyskland - tydelige faremomenter

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 10:49Tyske politikere, bureaukrater og politi ser bestandigt "spøgelser" rundt i landet. I en udefineret kamp mod fremmede kulturer, ikke mindst muslimske. Til morgen er uroen påny eskaleret, da op mod 500 politifolk satte en aktion ind mod 24 boliger, virksomheder og endda fængselceller i hovedstaden Berlin.Aktionen skulle angiveligt sigte mod en gruppe med navnet Fussilet 33 centreret omkring en moské. Denne blev lukket i sidste uge, fordi tyskerne mener, der samles ind til fordel for oprørgruppen Islamisk Stat (IS) i Syrien af moské-gruppen.Udviklingen i Tyskland rummer betydelige faremomenter. Samtidig med jagten på de andeledes tænkende, svigter den tyske stat i kampen mod enehersker Recep Erdogans udemokratiske Tyrkiet, hvor folk kastes i fængsel for alternative meninger.