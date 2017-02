16 morgensvømmere i Slagelse evakueret fra klordampe

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 09:20Morgenduelige svømmere fik sig en overraskelse i svømmehallen i Slagelse i dag. 16 af dem måtte evakueres fra klordampe, ligesom et nærliggende plejehjem fik bud på at lukke alle døre og vinduer. Nu er faren drevet over, mens de mange morgensvømmere tjekkes på sygehuset.Ingen har øjensynligt taget skade af klordampene, som morgensvømmerne selv konstaterede og hurtigt slog alarm om. Nu skal man have fundet ud af, hvordan dampene opstod og have problemet løst.